L'EMERGENZAPORTO TOLLE Pesca ferma almeno fin a lunedì nell'estremo Delta, così come da ieri mattina alle dieci sono stati pure sospesi i lavori di ripristino della Sacca di Scardovari colpita duramente al cuore nella notte tra martedì e mercoledì con la distruzione del 90 per cento delle sue cavane, le tipiche casette in legno in cui i pescatori tengono tutta la propria attrezzatura da lavoro. A ciò è da aggiungersi l'allarme lanciato dal prefetto Maddalena De Luca a seguito della riunione straordinaria per la gestione dell'emergenza...