ROVIGO I contagi continuano a crescere inesorabili: ieri sono emerse 16 nuove positività. Quattro, due insegnanti e due alunni, ancora alla scuola media Brunetti di Ca' Tiepolo, dove il numero totale di contagiati individuati è salito a nove, quattro fra i ragazzini di prima, tre fra quelli della seconda e due fra i professori. Anche per questo oggi la media di Ca' Tiepolo, ma anche la media di Scardovari, rimarranno chiuse per ordinanza del sindaco Roberto Pizzoli.

ORDINANZA DI CHIUSURA

Una decisione, spiega lo stesso sindaco, presa «in accordo con l'istituto comprensivo e con la direzione sanitaria per permettere nella stessa giornata di effettuare i tamponi a tutto il personale docente, in modo da poter fornire il miglior servizio possibile, già da lunedì, senza dubbi su eventuali positività. Grazie a tutti per la disponibilità: la scuola va garantita come la salute».

SCUOLE MEDIA AD ADRIA

Ieri è emersa anche un'ulteriore positività, sempre in ambito scolastico, questa volta ad Adria, alla scuola media Marino Marin: si tratta di una ragazzina di 11 anni, che frequenta la prima e che è stata sottoposta a tampone per la comparsa di sintomi sospetti. Sospetti confermati, con tutti i compagni di classe, gli insegnanti e il personale Ata con il quale ha avuto contatti, già sottoposti a tampone ieri e con il quadro degli esiti che dovrebbe completarsi oggi. Ritardi causa Giro d'Italia, invece, per i tamponi alla scuola elementare Miani di Rovigo, dove giovedì è emersa la positività di un bambino di seconda: i test hanno subìto rallentamenti per le limitazioni al traffico.

LE NUOVE POSITIVITÀ

Delle 16 nuove positività, in linea con le 17 di giovedì, ben 9 sono di persone già in isolamento perché individuati come contatti di positivi, segno che l'opera di tracciamento funziona: una 50enne, un 41enne, un 54enne e un 71enne bassopolesani, un 73enne e una 33enne altopolesani, una 23enne, un 26enne e una 34enne di Rovigo. Una 36enne altopolesana, invece, è stata trovata positiva al tampone di accesso ad una struttura fuori regione per assistere un familiare lì ricoverato, mentre la positività di una 59enne ucraina residente a Rovigo è emersa dal tampone previsto per i rientri dall'estero. In sei dei 16 casi, si tratta di persone asintomatiche.

DIMESSO UN RICOVERATO

A controbilanciare la poco rassicurante crescita delle positività, il fatto che sia stato dimesso uno dei pazienti che erano ricoverati, perché guarito dal Covid, così come anche un'altra persona, con il totale delle guarigioni arrivato a 564 sui 752 contagi registrati in Polesine. Restano 11 le persone ricoverate a Trecenta, due in Terapia intensiva. Sono, invece, 143 le persone attualmente positive, mentre sono salite a 592 quelle in isolamento domiciliare.

IL DIRETTORE DELL'ULSS

«La catena del contagio è ripartita ribadisce il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - Nel complesso riscontriamo più positività dello scorso marzo, ma abbiamo un numero sensibilmente inferiore di ricoveri e la curva di crescita dei contagi in Polesine è la meno ripida delle provincie del Veneto. La media di età dei contagiati, attorno ai 45 anni, ci permette di affermare che il contagio è prevalentemente legato alla vita di relazione e di lavoro. Il contagio si estende poi a livello familiare dove arriva ai ragazzi in età scolastica: la scuola diventa poi un cassa di amplificazione. In questo contesto è fondamentale la velocità di azione e devo ringraziare il Servizio di Igiene e Sanità pubblica e le Usca per il lavoro incredibile che stanno svolgendo. Questa situazione, che al momento risparmia le persone più anziane, va mantenuta con l'impegno di tutti e il rispetto delle solite regole di prevenzione. Il virus si muove e si propaga con le persone e per spezzare la catena le uniche armi che abbiamo sono quelle della prevenzione: uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani».

Francesco Campi

