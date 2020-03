EDUCAZIONE SMART

Il progetto Piccoli con Taty è nato dall'idea dell'équipe educativa della cooperativa Il Raggio Verde per poter porre un rimedio all'emergenza in atto che sta compromettendo i servizi di apprendimento per i bambini.

Si tratta di un blog di continuità educativa a distanza, dedicato alla fascia d'età da zero a sei anni rivolto non solo alle famiglie dei servizi della cooperativa, ma accessibile a chiunque.

STOP FORZATO

Infatti, le misure di contenimento e contrasto al contagio da Covid-19 adottate dai diversi Decreti del Governo, hanno costretto bambine e bambini dei servizi educativi fino all'età scolare a interrompere le loro esperienze di crescita e socializzazione di primaria importanza nello sviluppo evolutivo dei minori.

Per i più piccoli sono improvvisamente mancati l'opportunità e il diritto di crescere insieme, incontrando i compagni, riconoscendosi nelle routine quotidiane, affidandosi alle cure delle educatrici e partecipando a un percorso strutturato e organizzato, con tempi, spazi e attività interamente dedicati a loro. Il progetto Piccoli Con Taty nasce allora per dare la possibilità di mantenere un contatto, anche se a distanza, con le famiglie e i bambini che frequentano i servizi de Il Raggio Verde. È uno spazio virtuale dove i piccoli possono ritrovare stimoli familiari e conosciuti, solitamente associati ai rassicuranti riti quotidiani e alle esperienze ludico-didattiche che vivrebbero normalmente al nido e a scuola.

GLI OBIETTIVI

L'ambizione di questo progetto è offrire alle famiglie idee, attività, canzoni, storie, letture che ripercorrano le programmazioni educative già in atto. Una precisa scelta pedagogica che intende far ritrovare ai bambini i personaggi, i libri e le attività che nel loro percorso educativo sono i compagni di viaggio che giorno dopo giorno accompagnano la loro crescita.

Il blog sarà accessibile a tutti e quindi non solo alle oltre 200 famiglie dei servizi de Il Raggio Verde, alle quali sono riservati materiali multimediali esclusivi, di continuità relazionale.

Al blog basterà accedere dal sito www.coopilraggioverde.it oppure dal dominio dedicato www.piccolicontaty.it.

PROGRAMMA GIÀ PRONTO

«Un gruppo di circa una sessantina di educatrici si sta occupando della ricerca e dell'elaborazione dei materiali. È un progetto in evoluzione che ambisce alla costruzione di contenuti propri, con l'idea di avere una redazione apposita per questo tipo di attività» ha spiegato Stefano De Stefani de Il Raggio Verde.

Piccoli con Taty si inserisce infatti nel più ampio quadro di interventi che la cooperativa sta mettendo a punto in risposta ai bisogni che si stanno delineando in tempo di emergenza sanitaria, avviato con l'istituzione del Centro per lo Sviluppo della Didattica a Distanza e a cui si affiancherà presto la sezione Family Friends, con l'obiettivo di informare le famiglie delle diverse opportunità di sostegno in corso di definizione da parte di Governo ed enti locali.

PERSONAGGI E MASCOTTE

Sarà il simpatico draghetto Taty, disegnato dalla fumettista Alessandra Baccaglini, a tenere il filo del racconto, collegando le diverse aree e i contenuti selezionati dall'équipe de Il Raggio Verde con il prezioso monitoraggio della professoressa Emilia Restiglian, direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona nonché docenter di Pedagogia sperimentale dell'Università di Padova.

Piccoli con Taty ha debuttato ieri e sta già offrendo spunti e indicazioni periodici, diversificati per contenuto sulla base delle diverse programmazioni, distinte in sei sezioni: Letture ad alta voce per rilassarsi un po', Attività manuali per stimolare la creatività e la fantasia, Corpo e movimento per migliorare la coordinazione e sfogare l'energia, Cibo e alimentazione per preparare delle gustose ricette e imparare a mangiare bene, Musica per cantare e divertirsi e Inglese, per imparare una nuova lingua.

Inoltre, la sezione Pedagogista online è a disposizione dei genitori per fornire ulteriori stimoli per trascorrere serenamente il tempo coi propri bambini.

Sofia Muneratti

