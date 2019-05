L'educazione finanziaria e la gestione dei risparmi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UniCredit lancia Banking Academy, un progetto gratuito di educazione finanziaria strutturato in quattro diversi programmi formativi con esperti che vuole migliorare la consapevolezza di cittadini ed imprese su tali tematiche e quindi la capacità di compiere scelte economiche. I corsi saranno disponibili tramite piattaforme online, lezioni in aula e in streaming e partiranno oggi con il tema della digitalizzazione, primo appuntamento di Save4you, ciclo di incontri sui temi del risparmio, degli investimenti e dell'economia comportamentale, che...