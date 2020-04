L'ECONOMIA

ROVIGO Ieri pomeriggio si è tenuto l'atteso incontro fra prefetto, sindacati e Confindustria sulle richieste delle aziende sulle aperture in deroga presentate dalle aziende polesane. Ben 439 le richieste totali. I segretari di Cgil, Cisl e Uil Pieralberto Colombo, Samuel Scavazzin e Riccardo Dal Lago, non nascondendo «la propria preoccupazione e perplessità per un numero così elevato e in continua crescita delle richieste aziendali che necessariamente finisce per allungare i tempi di risposta consentendo nel frattempo di proseguire comunque nell'attività», spiegano in una nota congiunta che il prefetto Maddalena De Luca, «ha spiegato che 56 sono ancora in istruttoria perché appena giunte, mentre un centinaio sono al vaglio finale, perché considerate eventualmente funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali. Sedici i provvedimenti di sospensione parziale perché le aziende interessante avevano solo una parte della propria attività legata alla filiera, mentre ad oggi non ci sono stati provvedimenti di diniego delle autorizzazioni. Cinque le aziende autorizzate perché in ciclo continuo con rischio di danneggiamento dei macchinari in caso di sospensione dell'attività, mentre 8, pur avendo richiesto l'autorizzazione, in realtà non ne avevano la necessità. Otto le aziende che hanno chiesto autorizzazione a proseguire la produzione perché impegnate nel settore dell'industria dell'aerospazio e della difesa: 3 sono in fase di istruttoria, 4 hanno avuto l'autorizzazione mentre per una non era necessario il via libera dalla Prefettura».

LE DONAZIONI

Nel frattempo, tante sono le aziende che stanno facendo donazioni all'azienda sanitaria, testimoniando la loro vicinanza: Unieuro di Lendinara ha donato una lavatrice per il San Luca, l'Eurovo di Occhiobello un ecografo, l'azienda Naturis di Rovigo 5 saturimetri, la Fresenius Kabi due broncoscopi portatili, Adriatic Lng un ecografo, l'ottica Tenani per due mesi fornirà gratuitamente le lenti a contatto agli operatori dell'Ulss, il Bar pasticceria Schiesari, a tutti i reparti dell'ospedale di Rovigo, dei dolci per festeggiare la Pasqua, i cacciatori dell'Atc Ro1 una somma per l'acquisto di un videolaringoscopio, i Rotary di Rovigo e Badia un ecografo, il Cai ha fatto donazione in denaro. In questo ambito si inserisce la riflessione di Davide Benazzo della Fp Cgil: «Vediamo azioni di singoli cittadini, negozi, associazioni e tanta parte della società civile, con un grande senso di riconoscenza, fare, anche piccoli gesti, per ringraziare ed essere vicini ai tanti lavoratori della sanità e del sociale che si trovano in prima linea a far fronte a questa grave emergenza sanitaria. Ma anche questa grande solidarietà ha dei figli di un Dio minore: i tanti lavoratori del mondo del privato che sopperiscono all'arretramento del pubblico, che oggi ha dimostrato di essere il vero valore aggiunto nell'affrontare questa situazione. Lavoratori che, per esempio negli appalti, lavorano fianco a fianco con i colleghi dipendenti diretti, anch'essi chiamati angeli, anch'essi ringraziati. ma che il rapporto di lavoro esclude da qualsiasi riconoscimento professionale. Così vediamo con piacere una nota del direttore generale che riconosce, attraverso la contrattazione aziendale, un premio ai lavoratori impiegati direttamente per l'epidemia Covid, quali ad esempio gli infermieri del Suem, mentre gli autisti soccorritori, che lavorano in appalto fianco a fianco, ricevono la risposta dalla propria cooperativa che soldi non ce ne sono perché già fortemente impegnati all'acquisto dei Dpi»

