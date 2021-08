Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZIROVIGO L'ecocentro resterà chiuso per lavori di manutenzione da domani, 4 agosto, a sabato 14. «Questi lavori - spiega il presidente di Ecoambiente Marco Trombini - sono importanti per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione complessiva del centro di raccolta e della base operativa, nonché per aumentarne la sicurezza. L'impegno dell'azienda è stato quello di organizzare il cantiere e programmare l'intervento in modo...