L'azzurro Cortelazzo: «Nessuno mi ha invitato»

Non partecipiamo alle consultazioni. Obiettivo Rovigo continua a mantenere le distanze da Bergamin, confermando la volontà di porsi all'opposizione. Sulla stessa linea Forza Italia, che rimprovera al sindaco di non avere interpellato il proprio coordinatore provinciale Cortelazzo. È di poche parole Paolo Avezzù nello spiegare la decisione di non discutere con Bergamin eventuali soluzioni alla crisi: dopo due ore di riunione, il gruppo ha deciso di mantenere fede alle posizioni espresse sabato. Il divorzio dal sindaco è ormai compiuto. Allo...