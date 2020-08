CASA DI RISPOSO

ROVIGO È l'avvocato Ezio Zanon il nuovo commissario straordinario dell'Iras, con un incarico che durerà un anno e il compito di condurre in porto il risanamento dell'ente. Lo ha deciso la Giunta regionale accogliendo la proposta dell'assessore ai Servizi sociali Manuela Lanzarin che ha indicato il nome dell'avvocato che per un quinquennio, fino al giugno dello scorso anno, ha ricoperto l'incarico di coordinatore nell'avvocatura della Regione. Con un compenso di 1.500 euro al mese, oltre al rimborso spese, il nuovo commissario si occuperà dell'Istituto rodigino di assistenza sociale per 12 mesi, ma il suo incarico potrebbe concludersi in anticipo nel caso in cui venissero definite prima le questioni esistenti. «Dalla lettura della relazione finale presentata dall'attuale commissario, in particolare in considerazione che la problematica della questione riguardante Casa Serena è in corso di definizione con l'Amministrazione comunale e che essa risulta dirimente per le sorti dell'Ipab commissariata, prendendo atto anche del ritardo che si è accumulato a causa dell'emergenza Covid-19, si impone la nomina di un nuovo commissario che porti a compimento quanto intrapreso a salvataggio dell'ente rodigino», si legge nella delibera della Regione.

Oltre al risanamento dei conti dell'Ipab, c'è da definire anche la questione relativa a Casa Serena che coinvolge anche Palazzo Nodari, proprietario dell'immobile, e l'Ater. Su questi e altri aspetti Zanon riferirà periodicamente alla direzione regionale Servizi sociali, oltre a delineare l'attività svolta in una relazione a fine mandato. Con il nuovo commissario la Regione spera si possa concludere il percorso per rimettere in piedi l'Iras a quattro anni dallo scioglimento del Consiglio di amministrazione e dal commissariamento deciso per le accertate violazioni di legge e la situazione di estrema gravità in cui versava.

