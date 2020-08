L'AVVIO DELLE LEZIONI

ROVIGO I corsi per l'istruzione per gli adulti traslocheranno a San Bortolo. Lo comunica l'Associazione Civica per Rovigo, che sostiene la lista elettorale Gaffeo Sindaco. Due mesi di intenso lavoro per l'assessore Roberto Tovo e i dirigenti scolastici per l'attuazione del piano scuola l'associazione politica esprime soddisfazione e porge un sentito ringraziamento ai nostri amministratori per l'impegno profuso e la competenza dimostrata in questa emergenza.

SOPRALLUOGHI

Dopo un lavoro di progettazione sulle planimetrie per tutti i plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori, ossia tutti i locali su cui ha competenza l'Amministrazione comunale, per definire i nuovi spazi logistici e la distribuzione degli arredi di tutte le aule, i locali di servizio, vie di accesso, nonché spazi accessori per la didattica, come laboratori e palestre, l'assessore Tovo comunica che «sono stati pianificati e finanziati diversi interventi di edilizia leggera che saranno realizzati in queste tre settimane prima dell'avvio dell'anno scolastico. Tali interventi permettono di mantenere la quasi totalità delle classi scolastiche collocate presso le attuali sedi e plessi scolastici».

SCUOLE SERALI

«Unica eccezione sono le aule del CPIA, il Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti, per motivi di utenza differente e orari - fa presente il vicesindaco Tovo - La collocazione ottimale sarebbe stata individuata presso la sede del Museo Grandi Fiumi, nell'ala sala colonne, attualmente non utilizzata, ma comunque già agibile. Per tutte queste attività, le verifiche di fattibilità tecnica hanno già dato esito positivo e sono in corso, oltre alla realizzazione degli interventi di adeguamento, le attività di tipo amministrativo e autorizzativo. Sono comunque state valutate anche soluzioni alternative e in caso di necessità sono anche attivabili altri plessi scolastici per far fronte ad eventuali esigenze».

GLI ARREDI

Per quanto concerne gli arredi per le aule, dove si è sviluppato un aspro dibattito nazionale riguardante tempi di consegna e, soprattutto, i famigerati banchi a rotelle, l'associazione che sostiene Gaffeo e l'Amministrazione precisa: «Si sta procedendo con l'acquisizione di arredi aggiuntivi appositamente ordinati sugli stanziamenti a bilancio già deliberati. Comunque, la situazione degli arredi non risulta eccessivamente critica e si è già verificato che, in caso di ritardi di forniture dell'ordine dell'Amministrazione o delle forniture ministeriali, vi è anche la possibilità di far fronte alla partenza dell'attività scolastica con una ridistribuzione di arredi già disponibili presso varie sedi. Tale attività logistica può anche essere realizzata, al bisogno, nelle prime settimane di settembre».

MENSA E TRASPORTI

In merito ai servizi scolastici, come mensa e trasporto, invece, l'erogazione è in fase di revisione.

