VOLONTARIATO

ROVIGO Il coronavirus non ha fermato la generosità dei donatori di sangue, che a Rovigo continuano ad aumentare: l'Avis comunale ne conta 16 in più dall'inizio dell'emergenza sanitaria, e giovedì 2 luglio l'associazione dei volontari del sangue riconvoca l'assemblea ordinaria annuale dopo il rinvio del 27 febbraio scorso dovuto alle restrizioni per il contenimento della pandemia. L'appuntamento è in prima convocazione alle 18.30 e in seconda convocazione alle 19, e si svolgerà all'aperto negli spazi antistanti al teatro parrocchiale di San Bortolo, messi a disposizione dalla parrocchia di San Bartolomeo.

SICUREZZA PER TUTTI

La nuova convocazione prevede le modalità stabilite dalle norme per il contrasto della diffusione del virus e terrà conto delle eventuali nuove indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità competenti. Dunque, l'assemblea manterrà il divieto di contatti fisici e di assembramento di persone, e garantirà il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra i partecipanti, che dovranno utilizzare la mascherina. Saranno adottate tutte le precauzioni igieniche, mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Non sarà possibile partecipare nel caso si manifestino febbre (un termoscanner rileverà la temperatura corporea all'ingresso) o sintomi di infezione respiratoria. Saranno regolamentati i transiti di ingresso e uscita, e si ribadirà ai partecipanti di mantenere la distanza di sicurezza, di osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano igienico.

IL PROGRAMMA

Tra i punti all'ordine del giorno, oltre alla relazione della presidente Barbara Cavallaro sulle attività svolte dal consiglio direttivo e sulla presentazione del nuovo programma 2020 per sensibilizzare alla donazione del sangue, saranno esaminati e discussi il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020, e nominati i candidati per le assemblee Avis provinciale, regionale e nazionale.

LA PRESIDENTE

«Vorrei ringraziare una volta di più la generosità dei donatori di sangue rodigini: i soci dell'Avis comunale di Rovigo - afferma la presidente Cavallaro - continuano ad aumentare e dall'inizio dell'emergenza sanitaria per il coronavirus abbiamo contato 16 nuovi donatori. L'assemblea annuale è un momento di dialogo e confronto di fondamentale importanza per l'associazione, che continua a crescere grazie anche a persone che non ci sono più, ma che hanno dato tanto alla comunità rodigina e polesana, non solo all'Avis, come Aldo Romagnoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA