(A.Gar.) Santa Klaus è arrivato anche a Sarzano. La sezione locale dell'Avis ha organizzato nei giorni scorsi la 3. edizione della Letterina a Babbo Natale, teatro la Bottega di Marina. «Con l'iniziativa della letterina offriamo ai bambini e alle famiglie cioccolata calda, caramelle e cantucci, sempre nel rispetto delle normative anti Covid - riferisce la presidentessa Giulia Paron - Lo scopo è far capire che, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, ci siamo sempre per sensibilizzare al dono e per cercare nuovi donatori. Babbo Natale e i folletti hanno accolto i bambini, che si sono molto divertiti». I genitori hanno voluto immortalare il momento scattando tante foto ai piccoli in compagnia del vecchio del Polo Nord. Un altro appuntamento apprezzato in paese è stato la consegna da parte di Avis di un omaggio a tutte le attività commerciali: un simpatico Babbo Natale in miniatura accompagnato dalla scritta Donando puoi salvare una vita: dona anche tu. A novembre i volontari avevano organizzato la tradizionale castagnata di San Martino, consegnando moduli di iscrizione. Rimangono ancora in fase di valutazione gli eventi per l'Epifania. L'associazione è attiva sui social: la pagina Avis Sarzano è seguita su Facebook da 300 persone. Per informazioni sulle attività è possibile scrivere ad avis.sarzano@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA