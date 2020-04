PRESIDIO SANITARIO

POLESELLA Nelle farmacie di paese il lavoro non è cambiato,ma sono cambiate le modalità. «Abbiamo sospeso i servizi di autoanalisi, dato indicazioni per il mantenimento delle distanze e contingentato le entrate; il banco è stato attrezzato con una barriera di plexiglass e noi indossiamo guanti e mascherine. Ciò non ci impedisce di accogliere con il sorriso le aumentate richieste di aiuto di chi si sente spaesato», dichiarano le farmaciste di Polesella. I clienti si attengono alle disposizioni? «Le persone sono adeguatamente informate e abbastanza ligie nel rispetto delle regole». Hanno paura? «La paura è un sentimento condiviso in questa emergenza: noi cerchiamo di rassicurare e fornire tutte le indicazioni utili per la salvaguardia della loro salute. In accordo con i medici di base del distretto Morosini stiamo agendo in modo da evitare il più possibile gli spostamenti da casa agli assistiti».

La situazione attuale ha avuto un impatto maggiore su chi già da prima era considerato soggetto fragile. «Federfarma ha prontamente risposto a questa esigenza, attivando una collaborazione con la Croce Rossa, i cui volontari consegnano a domicilio i farmaci alle persone impossibilitate ad uscire di casa». E voi, come vi sentite? «Cerchiamo di mantenere l'equilibrio necessario a gestire al meglio le emozioni di tutti: siamo orgogliose di essere per molti un importante punto di riferimento per far fronte a tutte le difficoltà, certe che uniti ce la faremo».

