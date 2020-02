L'AUTONOMIA

ROVIGO «Dal sistema delle autonomie differenziate arriveranno presto benefici per Rovigo. Grazie infatti al fondo di perequazione nazionale, uno strumento che mira a mitigare le diseguaglianze tra Regioni i cui abitanti presentano differenti capacità fiscale, le aree a rischio spopolamento, come il capoluogo polesano, potranno ricevere un importante sostegno».

LEGGE QUADRO

Lo ha annunciato ieri il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, promotore del testo sull'autonomia differenziata, la legge quadro che arriverà presto in Parlamento. «Una riforma - l'ha definita Boccia - che unisce il Paese, ispirata proprio all'obiettivo di ridurre le diseguaglianze oggi presenti. Riforma che non è incostituzionale e può essere utile a consentire al Sud che è in difficoltà di raggiungere livelli medi e alle aree del nord in difficoltà di raggiungere anch'essi buoni livelli».

«Ho informato il sindaco Gaffeo ha fatto sapere ieri il Ministro sui passi avanti del progetto sulle autonomie differenziate che darà anche più poteri ai sindaci in determinate materie. È infatti essenziale in questo momento riuscire a dare poteri anche ai sindaci delle aeree che hanno di meno e riconoscere che tali territori non si trovano solo al sud ma anche al nord, come appunto Rovigo, al fine di levare ogni forma di disuguaglianza del tessuto sociale. Se, ad esempio, un territorio presenta una buona viabilità e un servizio di scuola pomeridiana è in una situazione di vantaggio rispetto chi ad esempio non riesce a garantire questo livello di servizio, il fondo di perequazione va in questa direzione». «La riforma è pronta ha detto ieri Boccia Ieri ho consegnato l'ultimo testo della legge-quadro dopo avere consultato con attenzione, tutte le parti sociali». «Facciamo l'autonomia e facciamola tutti insieme ha detto ieri il ministro - Ho un costante rapporto di collaborazione reciproca con il governatore del Veneto Luca Zaia su questo fronte, in quanto, al dà dei colori politici che muovono le nostre rispettive azioni, il bene delle istituzioni prende comunque il sopravvento». E ha concluso: «Sono sicuro che i Veneti otterranno l'autonomia, come è giusto che sia». Zaia, poco tempo fa ha però specificato: «La legge-quadro sostanzialmente traccia le linee-macro, dopodiché ogni Regione firmerà l'intesa propria e il Veneto conferma che chiederà le 23 materie».

