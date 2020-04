L'ATTIVITÀ

ROVIGO Il suo negozio di calzature è chiuso da più di un mese, ma ha il magazzino pieno zeppo di scarpe all'ultima moda che avrebbero dovuto essere vendute proprio in queste settimane in occasione del cambio armadio primaverile. Laura Rondina, proprietaria del Roverella Shoes, il negozio che si trova accanto a palazzo Roverella, dopo una Pasqua trascorsa con la serranda abbassata, pochi giorni fa ha deciso di mettersi in moto consegnando scarpe e sandali a domicilio.

La giovane imprenditrice ogni mattina indossa mascherina e guanti, carica la sua auto di calzature e raggiunge l'abitazione delle clienti che la contattano attraverso i social o telefonicamente. «Funziona esattamente come l'e-commerce - spiega la negoziante - le clienti scelgono la merce attraverso la nostra pagine Facebook dove pubblichiamo foto e modelli delle diverse calzature, ci inviano l'ordine con l'indirizzo e accordiamo la consegna. Una volta arrivata all'abitazione consegno la busta con la merce, adottando tutte le precauzioni necessarie. La cliente paga la merce e me ne vado».

Chi effettua l'acquisto ha tutto il tempo per provare le scarpe e di avvisare eventualmente che necessita di un cambio di numero o modello. Se le scarpe acquistate non vanno bene, Laura passa i giorni seguenti per il cambio. Tutte le calzature, prima della consegna, vengono inoltre sottoposte a un accurato procedimento di sanificazione con prodotti specifici in uso al negozio, spiega la proprietaria, già dal mese di marzo. «Finora - riprende - ho una quindicina di ordini al giorno. Non mi aspettavo tanto successo. Sono partita con la consegna a domicilio proprio perché molte clienti mi hanno contattata per chiedermi se offrivo questo servizio. Sinceramente non ci avevo proprio pensato, anche perché speravo nella fine del lockdown e la possibilità dunque di riaprire quanto prima il mio negozio in centro».

I giorni e le settimane passano e dalle bozze che arrivano dal Governo, l'apertura dei negozi di abbigliamento e di calzature sembra posticipata ancora di diverse settimane. La primavera avanza e anche chi va a fare la spesa, e chi soprattutto continua a lavorare, ha la necessità di rinfrescare il guardaroba, acquistando, in particolare, scarpe più leggere per affrontare le temperature più miti. «Continuerò con le consegne a domicilio fino alla riapertura, le clienti mi stanno dando davvero tante soddisfazioni», chiosa la commerciante del centro storico mentre carica l'auto di colorati sandali e scarpe da ginnastica per portarle a casa delle sue clienti

