Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CARABINIERIROVIGO Ieri mattina, il nuovo prefetto di Rovigo Clemente Di Nuzzo, ha fatto visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Rovigo, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, Colonnello Emilio Mazza, ed ha rivolto un saluto ai militari impegnati nelle loro attività nei vari uffici per poi incontrarsi con i vari ufficiali presenti. È stata l'occasione per illustrare nel dettaglio tutte le articolazioni dell'Arma in...