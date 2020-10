Riprendono oggi a partire dalle 12 le attività della piscina comunale, con la nuova gestione affidata a Padova Nuoto. Si inizierà con gli allenamenti dei gruppi sportivi e con il nuoto libero in orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21. Il sabato si potrà invece nuotare dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12. Negli stessi orari sarà in funzione la segreteria per informazioni e iscrizioni. Il prossimo mese invece riprenderanno le attività organizzate come la scuola nuoto e l'acquagym. Al momento resta inagibile la palestra in quanto è ancora in corso la rimozione di arredi e attrezzature delle precedenti gestioni. «In questi giorni - spiega il presidente di Padova Nuoto - Giovanni Vedovato - abbiamo lavorato alacremente per riaprire la struttura in condizioni adeguate di igiene e sicurezza ma c'è ancora molto lavoro da fare. Nei prossimi mesi la piscina sarà un cantiere aperto, con miglioramenti costanti. Chiediamo quindi pazienza e comprensione, considerato che alle problematiche relative al riavvio di una struttura di questo tipo si aggiungono le complicazioni legate alle normative anti Covid. Il nostro personale sarà a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento. Se l'utente non trova l'attività di proprio gradimento, o il servizio non soddisfa pienamente, lo preghiamo di farcelo sapere utilizzando il registro delle segnalazioni in segreteria o sui canali digitali».

G. Fra.

