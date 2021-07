Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(E. Bar.) Un nuovo contratto nazionale per lavoratrici e lavoratori, addetti delle imprese di pulizia, servizi integrati o multiservizi, dopo 8 anni di attesa. «Un comparto composto prevalentemente da donne e in regime di appalto sottolinea Elena Maria Vanelli, reggente Fisascat Cisl Padova Rovigo che durante la fase più acuta della pandemia non si è mai fermato e ha dimostrato invece la sua importanza strategica grazie all'impegno e al...