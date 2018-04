L'attacco a Castelnovo Il sindaco: «Sconvolti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PAURA IN PAESECASTELNOVO BARIANO Il giorno dopo la rapina, a Castelnovo Bariano ci si interroga su cosa stia succedendo in Alto Polesine da qualche mese a questa parte. Erano da poco passate le 21 di martedì sera quando, in via Spinea, tre uomini si sono introdotti in un'abitazione e hanno minacciato una giovane donna, la 28enne Valentina Pisani, per farsi consegnare i beni presenti nella casa. La giovane non ha riportato conseguenze gravi dalla disavventura, ma il bottino complessivo ammonterebbe a 3mila euro. Al momento, le indagini sono...