L'Ater costruisce e sistema alloggi per rispondere alla richiesta di case

EDILIZIA POPOLAREROVIGO Nuovi alloggi per le famiglie polesane e lavori di manutenzione nelle abitazioni già locate. L'Ater fa il punto della situazione di un anno di attività su questo fronte. Il presidente Guglielmo Ferrarese spiega che «nell'ultimo anno sono stati resi agibili 70 alloggi distribuiti nella provincia e per i quali si sono iniziate le procedure di assegnazione» dopo le manutenzioni. Nel frattempo, in altre 147 abitazioni stanno per terminare gli interventi «per il ripristino delle condizioni di riassegnabilità». Si...