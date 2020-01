EDILIZIA POPOLARE

ROVIGO Utili per centinaia di migliaia di euro che questa volta sarebbe meglio non ci fossero. Lo sostiene Renzo Marangon, responsabile dei senior di Forza Italia, che è andato a spulciare i conti recenti dell'Ater. «Il vicesindaco di Lendinara (Gugliielmo Ferrarese, presidente dell'Ater, ndr) - inizia Marangon - non so se sia più smemorato o bugiardo, ma immagino la prima, perché dimentica che i 500 alloggi sfitti ci sono. Afferma poi di aver fatto domande di contributi alla Fondazione Cariparo per progetti di social housing, ma la Fondazione lo smentisce, spiegando di non aver ricevuto richieste».

Il forzista torna sulle case inutilizzate. «Ribadisco: ci sono circa 500 appartamenti sfitti e va bene che il presidente dica che li sistemerà, ma una cosa non esclude l'altra. Visti i tempi e che si sta procedendo a 15-20 consegne all'anno, sarebbe meglio cercare altre strade, essendo centinaia da sistemare».

Per questo Marangon torna sul tema della Fondazione Cariparo. «Il presidente si rivolga alla Fondazione facendo un programma straordinario di manutenzione per avviare una vera turnazione degli alloggi. Un aiuto serve e le condizioni ci sono».

L'azzurro arriva ad altri aspetti economici. «L'Ater da anni chiude il bilancio con forti attivi, per esempio di 740mila euro nel 2017 e 695mila nel 2018 già al netto delle tasse. Visto il compito dell'Ater, non va bene, perché non deve fare utili, ma dare case a chi ha bisogno. Per questo spenda quegli attivi per fare manutenzioni. Aggiungo un altro punto: sul fronte della morosità, l'Ater ha una delle percentuali più alte in Veneto. Non so i motivi, ma è una spia della necessità di una gestione migliore».

