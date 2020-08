PALAZZO NODARI

ROVIGO C'è preoccupazione al secondo piano di Palazzo Nodari. Chiuso da giorni nel suo ufficio, il vicesindaco e assessore all'Istruzione Roberto Tovo non nasconde una certa apprensione per l'avvio dell'anno scolastico. In due mesi, una volta alla settimana, si incontra con i dirigenti scolastici per elaborare la migliore soluzione per permettere l'avvio delle lezioni senza incidere sul bilancio (comunque tutt'altro che ingessato rispetto al budget che i suoi predecessori nelle passate Amministrazione hanno potuto gestire), ma soprattutto senza mettere a repentaglio la salute di insegnanti e studenti.

GESTIONE DEI FLUSSI

Di volta in volta Tovo e i dirigenti hanno innanzitutto cercato di sviluppare un piano preciso con cui gestire il flusso di persone all'interno dei plessi (come far entrare ed uscire gli studenti), poi come organizzare le aule e rintracciare eventuali spazi ulteriori qualora non ce ne fossero stati a sufficienza nelle scuole. Poi, però, c'è la questione dei protocolli da applicare nel malaugurato caso fosse individuato un caso di contagio da Covid. Chi interviene? Come ci si deve comportare con l'alunno, i genitori, gli insegnanti e i compagni di classe? Sono domande che Tovo non nasconde di porsi continuamente da giorni: «Purtroppo dobbiamo considerare che il rischio c'è ed è grande, è innegabile che le statistiche suggeriscano elevate probabilità di individuare un contagiato tra gli studenti riconosce il vicesindaco - Mi preme sapere come ci si dovrà comportare, per questo motivo domani andrò a sentire il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani in visita a Rovigo per capire cosa ha in mente il Governo».

ALUNNO POSITIVO

La preoccupazione di Tovo è che, nel caso fosse individuato un contagio, lui o i dirigenti, siano lasciati soli a gestire la questione, quando in realtà l'auspicio loro è che sia almeno l'Ulss locale a dare delle linee-guida da seguire. Appena la settimana scorsa, su Facebook, decine e decine di genitori hanno scritto un messaggio che non ha alcun valore legale ma che permette di percepire facilmente la tensione generale di questa situazione: Il 14 settembre io non autorizzo nessun personale della scuola a isolare i miei figli se dovessero presentare improvvisamente qualche linea di febbre. Nessun personale sanitario può prelevare i miei figli da scuola in mia assenza traumatizzandoli.

L'Istituto Superiore di Sanità appena un paio di giorni fa ha raccolto e diffuso tutte le raccomandazioni all'interno di un rapporto intitolato Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole, redatto in collaborazione con il ministero della Salute, dell'Istruzione, l'Inail, la Fondazione Bruno Kessler di Trento e la Regione Veneto. Nel testo sono contenuti i comportamenti da seguire e la profilassi da adottare: qualora uno studente dovesse risultare positivo al Covid o presentasse i sintomi durante l'orario scolastico, l'alunno dovrà essere isolato in un'area apposita, con la presenza di un adulto munito dei presidi di protezione adeguati. I genitori dovranno essere allertati immediatamente e dovrà essere portato a casa. I genitori sono poi tenuti a contattare il pediatra o il medico che deciderà se sottoporlo al tampone. Nel caso in cui dovesse risultare positivo, si partirà con il tracciamento dei contatti stretti e varranno valutati i singoli casi per attuare delle specifiche procedure tra cui anche la quarantena per i compagni di classe e gli insegnanti.

