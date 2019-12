L'assessore Moda: «Fiera del baratto, esperienza apprezzata e da ripetere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Riscontri più positivi per la prima edizione della Fiera del baratto andata in scena nella palestra della parrocchia di Santa Maria Assunta della Tomba. «La significativa partecipazione di persone e gli apprezzamenti all'iniziativa- spiega all'assessore alle politiche sociali Sandra Moda - ci fanno pensare ad una seconda edizione. A rendere possibile l'evento eco sostenibile, organizzato per ridurre lo spreco e il consumismo, l'azione sinergica con le volontarie del Centro Italiano Femminile, alle quali vanno i miei ringraziamenti per...