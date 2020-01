L'assessore Merlo: «L'inquinamento non è certo colpa di questa Giunta»

LE CONTROMISURE

ROVIGO «Se l'inquinamento cresce non può essere colpa dell'Amministrazione comunale». A dirlo è l'assessore all'Ambiente e allo Sviluppo sostenibile Dina Merlo, intervenendo in prima persona per spiegare che i livelli di smog raggiunti nelle ultime due settimane non sono da imputare alla giunta guidata da Edoardo Gaffeo. «In questi ultimi giorni è cresciuto il livello delle polveri sottili sospese nell'atmosfera spiega l'assessore Le cause di questo problema e il suo acutizzarsi dipendono sicuramente dalle condizioni climatiche, assenza di pioggia e di vento per la dispersione degli inquinanti, ma anche nelle condizioni climatiche specifiche legate alla Pianura Padana che, protetta dalla catena alpina, mantiene un clima meno freddo del centro Europa, ma nel contempo non consente il rimescolamento dell'aria con i venti del nord e quindi favorisce l'accumulo delle polveri sottili».

LE ACCUSE

La risposta dell'assessore è soprattutto diretta al consigliere comunale leghista Michele Aretusini, già componente del parlamentino di Palazzo Nodari con l'Amministrazione Bergamin, che ha accusato la giunta di avere applicato una deroga all'ordinanza antismog durante il periodo natalizio. Anche nel corso dell'Amministrazione retta dalia Lega era applicata la deroga nello stesso periodo dell'anno. «È necessario specificare che sia le deroghe che le ordinanze, sono state adottate d'accordo con tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto proprio per favorire il Commercio e le attività produttive in tale periodo festivo e che sono state presentate e condivise con le associazioni di categoria del settore prima di essere adottate sottolinea la Merlo Questo contrasta con la seconda accusa che Aretusini scaglia contro la Giunta, ossia di non occuparsi del mondo del commercio. Prendo atto che il consigliere vorrebbe che fossero attuate pienamente anche nel periodo natalizio, mentre invece la scelta che abbiamo è stata di consentire dal 16 al 26 dicembre uno svolgimento pieno delle attività produttive, ma anche favorendo gli spostamenti dei cittadini per le tradizioni natalizie, riservandoci dal 27 dicembre al 6 gennaio di riprendere le restrizioni dovute alle ordinanze solo in caso di allerta rossa, che non si è verificata. Quindi c'è stata l'attenzione alla salute e, solo per questo breve e particolare periodo, un rispetto per gli impegni familiari o religiosi. Peraltro faccio memoria di quanto succedeva fino all'anno scorso, con la precedente Giunta, quando l'ordinanza sulle polveri sottili era stata emessa tardivamente, poi ritirata e infine di nuovo adottata, creando sconcerto e confusione nell'opinione pubblica. La stessa precedente Amministrazione, inoltre, non si è certamente distinta neppure per quanto riguarda lo sviluppo delle attività del centro storico, se si considerano le autorizzazioni di ampliamento e le nuove costruzioni rilasciate di grandi centri commerciali».

