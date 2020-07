L'APPELLO

PORTO VIRO «Non si può affermare che il paese è ripartito se contestualmente non è ripartita anche la cultura». Marialaura Tessarin, assessore a Politiche di genere, Associazionismo e Politiche giovanili di Porto Viro, dirigente del circolo Pd comunale e membro dell'assemblea provinciale, si fa portavoce di una delle categorie che più è stata penalizzata dall'emergenza Covid-19: gli operatori della cultura e dello spettacolo. Musicisti, artisti, tecnici e operatori della cultura che da febbraio sono stati costretti ad abbandonare la loro attività e che nelle tabelle per riaperture e ripartenze si sono trovati costantemente all'ultimo posto. Snobbati fino ad essere quasi dimenticati. Già, perché a sfavore degli spettacoli culturali e musicali gioca il fatto che il pubblico, magari numeroso, e vicino, è spesso una componente fondamentali delle esibizioni.

Con quelle che possono sembrare battute, ma che in realtà mettono il dito direttamente sulla piaga, Tessarin evidenza che, come «la musica dal vivo non è minimamente paragonabile alla musica in streaming», allo stesso modo «Il lavoro di musicista non si può fare in smart working». E che dunque è stato giusto preoccuparsi per la tenuta del sistema sanitario, per l'economia, le attività produttive e il lavoro, pensare a come riaprire in sicurezza la scuola a settembre e quant'altro, ma che ad un certo punto la società ha bisogno di esprimersi e di ricevere stimoli anche dalla cultura, dalla musica. «Il virus ha scombussolato la nostra quotidianità e sappiamo benissimo che in Italia la professione di artista o musicista è stata spesso considerata dai più come secondaria - continua Tessarin - queste figure vengono continuamente trattate da dilettanti, sminuite secondo la logica per cui chi suona lo fa solo per diletto o per passare il tempo. Ma gli artisti non sono dei perdigiorno, sono persone che hanno dedicato anni e sacrifici nello studio della musica, fatto decenni di gavetta per seguire la propria passione. Gli artisti, e i musicisti in particolare, non sono aiutati da nessuno. Non hanno tutele e sono profondamente convinta che in questa crisi abbiano pagato un prezzo troppo alto».

ASSESSORE E CANTANTE

Tessarin parla con cognizione di causa, visto che prima ancora di partecipare attivamente e con ruoli di primo piano in politica è nell'ambiente musicale che si è formata: ha iniziato a cantare dall'età di 14 anni, ha partecipato a tantissimi e prestigiosi concorsi, ha studiato musica, inciso il suo primo disco a 18 anni, ritagliandosi nel tempo uno spazio come apprezzata cantautrice. La situazione che vivono i suoi colleghi, insomma, la conosce e ne soffre assieme a loro. Ma non solo. Utilizzando il suo ruolo politico, ha deciso di cercare di portare anche un contributo per la soluzione del problema. «Per gli operatori del mondo culturale e dello spettacolo, sia lo Stato che la Regione hanno fatto troppo poco. Invece meritano attenzione gli deve essere riconosciuta la loro dignità - riconosce Tessarin - Grazie agli emendamenti del Pd al decreto legge Rilancio per lo spettacolo dal vivo che estende le misure di copertura anche ai lavori intermittenti la situazione è stata in parte tamponata. Tuttavia questo ancora non basta. Sono necessari altri interventi come una netta riduzione, ne non addirittura l'azzeramento, del carico fiscale, la creazione di un fondo ad hoc per chi non è iscritto al Fondo unico per lo spettacolo, una più equa redistribuzione dei proventi dei diritti d'autore in favore degli artisti indipendenti ed emergenti. Infine, vorrei che si riprendesse l'attività concertistica e della musica dal vivo in generale, con un sostegno economico volto a coprire tutte le spese necessarie affinché siano rispettate le misure di sicurezza».

Enrico Garbin

