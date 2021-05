Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOROVIGO La storia impressa sul muro, con un'opera d'arte che ha come obiettivo quello di conservare la memoria. In particolare, ricordando il dramma che si è compiuto a Granzette il 12 aprile di 100 anni fa con l'uccisione per mano fascista di Luigi Masin, 41enne socialista. Un assassinio spietato, con un colpo di pistola a bruciapelo, nel cuore della notte, in camera da letto, di fronte alla moglie che aveva in braccio il figlio di...