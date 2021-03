L'ASSALTO

DELTA Febbraio da record per i ristoratori di Rosolina e in generale del Delta. Gli ultimi due week-end e quello alle porte rappresentano una boccata d'ossigeno per i locali dopo mesi difficili, ma dietro l'angolo c'è il ritorno alla Zona arancione. Impossibile la domenica mattina prenotare un tavolo per pranzo. Per trovare posto era necessario chiamare con almeno una settimana d'anticipo. I ristoranti si sono organizzati in più turni per cercare di accontentare le esigenze degli avventori, arrivati dalle 12 alle 16 circa. Il litorale di Rosolina era letteralmente invaso da persone provenienti non solo dal rodigino, ma anche dalle province di Verona, Padova e Vicenza, come conferma Omar Cappelletto, titolare del ristorante Europa: «Ho aperto trent'anni fa e non ho mai visto nulla di simile a febbraio. Abbiamo lavorato tanto e i turni del pranzo si sono moltiplicati, addirittura si è presentata della gente per pranzare alle 16. Tra la gente che ha prenotato anche famiglie da Verona, Vicenza e Padova. Il Coronavirus ha stravolto completamente le abitudini, ora siamo pronti a fare l'ultimo colpo sabato e domenica, prima dell'annunciato ritorno del Veneto in Zona arancione».

VOGLIA DI USCIRE

Molti commensali hanno scelto di trascorrere la domenica allo Stella Marina ristorante sul mare a Rosolina: «A inizio febbraio avevamo aperto, ma c'erano state poche prenotazioni causa maltempo - ricorda la titolare Valeria Zaninati -. Negli ultimi week-end, invece, in tanti sono arrivati in spiaggia, spinti dalle insolite condizioni meteo e dalla primavera anticipata. Abbiamo diviso il lavoro in due turni, i primi clienti sono arrivati alle 12, gli altri verso le 14. Nel mezzo, il personale di sala ha avuto il tempo di igienizzare le sale. Inoltre, siamo riusciti ad aumentare la capienza del locale facendo dei lavori nella zona della terrazza, creando, di fatto, una nuova sala. Tante le famiglie e ha funzionato anche l'asporto con il fritto misto da consumare in spiaggia».

Il tutto esaurito ha costretto la titolare a una scelta inevitabile: «Domenica scorsa ho detto no a 200 persone che volevano pranzare qui. Il locale era pieno».

POSTI RIDOTTI

Una riflessione sulle modalità di sedersi a tavola, cambiate in epoca Covid: «La gente non ha problemi a pranzare più tardi, anche alle 15».

Una toccata e fuga sia per lo staff che per i clienti del Canarin, chiuso da due mesi. Il ristorante immerso nella natura incontaminata di Polesine Camerini riaprirà questo fine settimana prima del nuovo stop che obbligherà i locali al solo servizio d'asporto e a domicilio. «Abbiamo numerose prenotazioni sia sabato che domenica. La scorsa settimana invece eravamo chiusi ma abbiamo notato un buon afflusso nel Delta spiega il titolare -. Riapriamo mantenendo le direttive di novembre: posti ridotti al tavolo, massimo quattro commensali e capienza interna rivista, da 70 persone a 45 unità. Verranno a trovarci i nostri clienti abituali, ma i residenti in Emilia-Romagna, purtroppo, non riusciranno ad arrivare per le limitazioni degli spostamenti tra regioni.La gente ha voglia di muoversi, uscire e divertirsi: siamo pronti ad accogliere i clienti, anche solo per un week-end».

BAR E GELATERIE

Il tutto esaurito che ha fatto registrare Rosolina ha avuto effetti positivi anche per bar e gelaterie, dove l'attesa per un cono o una coppetta, in coda e ben distanziati, poteva arrivare fino a venti minuti. Vincenzo Zito, titolare del ristorante Corallo, chiuso per restyling, rivela che «domenica scorsa ho ricevuto almeno 70 telefonate, ma siamo chiusi e riapriremo tra fine marzo e aprile, se il Veneto tornerà in zona gialla. Ho parlato con i colleghi ed erano molto soddisfatti per le numerose prenotazioni».

