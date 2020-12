COMMERCIO

ROVIGO I giorni rossi hanno fatto nuovamente ricadere i ristoranti in una crisi dalla quale, nei mesi scorsi, avevano tentato in ogni modo di rialzarsi. L'innalzamento autunnale dei curva dei contagi, l'inutilizzabilità dei plateatici esterni durante i mesi invernali e da ultimo lo stop dei locali durante il periodo natalizio, stanno mettendo in ginocchio il settore della ristorazione. L'asporto, infatti, non sta ottenendo, in questi giorni, la stessa risposta del precedente periodo pasquale.

TIRARE AVANTI

«Lavoricchiamo - spiega Andrea Lucchin, uno dei proprietari dello storico ristorante Le Betulle dell'hotel Villa Regina Margherita - ma siamo assai lontani dalla precedente stagione. Con l'asporto raggiungiamo circa un 20-30% rispetto al lavoro a regime. Riusciamo, però, a garantire questo servizio solo perché siamo una realtà a gestione familiare. Il 50% dei nostri dieci dipendenti è in cassa integrazione e l'hotel non sta lavorando a causa della pandemia. Dopo le ultime restrizioni decise dal Governo, abbiamo dovuto cancellare tutte le prenotazioni che avevamo ricevuto per il Natale e l'ultimo dell'anno».

È un momento difficile per il settore, «ci rendiamo però conto che sarò così finchè non saremo, almeno in parte, fuori da questa emergenza sanitaria - spiega l'albergatore - nel frattempo, per riuscire a tenere aperto io e i miei familiari lavoriamo anche 16 ore al giorno».

GESTIONE DI FAMIGLIA

«Siamo messi peggio rispetto al primo lockdown - spiega Luca Moda dello storico ristorante Da Marco - nel nostro settore, purtroppo, non c'è un'azienda in positivo. Anche se stiamo garantendo l'asporto, non è come prima. Abbiamo diverse prenotazioni per l'ultimo dell'anno, anche Natale è andato abbastanza bene, ma grazie all'asporto restiamo giusto a galla. Se riusciremo a chiudere l'anno con un 20-30% rispetto alle scorse stagioni, siamo stati tutti davvero bravissimi».

Riesce a non chiudere, aggiunge l'imprenditore, «chi come noi lavora in famiglia. I ristoranti che sono costretti ad assumere un cuoco per l'asporto non ce la fanno purtroppo a restare in piedi. Troppi costi che si aggiungono alle spese fisse e utenze».

VINI SCONTATI

Una crisi della ristorazione sta colpendo pesantemente anche le aziende vinicole. A casa, infatti, rispetto al ristorante, si consuma meno vino e di una qualità spesso inferiore. I ristoranti, in questi giorni, si trovano a fare i conti con la concorrenza della grande distribuzione che propone vini per i brindisi delle feste a prezzi ridotti. «L'altro giorno - continua il ristoratore - notavo che al centro commerciale molti vini noti sono stati scontati fino anche a un 30%. Noi ristoratori, nelle settimane scorse abbiamo fatto scorta in vista delle feste e ora rischiamo di trovarci le fatture da pagare e scorte invendute».

PERSO ANCHE IL PRANZO

«Sta andando davvero male - spiega Tiziana Belluco del ristorante pizzeria Al solito posto di Sant'Apollinare, a Rovigo - non è come il lockdown che c'era stato a Pasqua. L'asporto non sta funzionando. I supermercati hanno anche iniziato ad allestire banchi di gastronomia sempre più ricchi e restano aperti anche durante parte dei giorni rossi. Molte persone si sono dunque organizzate per pranzi e cene casalinghe. In questi giorni non possiamo tenere aperto nemmeno per i lavoratori di fabbriche e cantieri. Prima di Natale avevamo un bel giro, si riusciva a lavorare almeno durante la pausa pranzo. Molti operai mi stanno chiamando chiedendomi se è possibile pranzare, appena però spiego che posso garantire solo l'asporto, rinunciano, in quanto mangiare in auto, senza un tavolo, è davvero scomodo».

VOCE DIVERSA

C'è anche una voce fori dal coro. «Abbiamo tantissime richieste per l'ultimo dell'anno - spiega Enrico Rizzato del ristorante Al Ponte di Lusia - abbiamo scelto di fare asporto e non consegne a domicilio per garantire maggiore qualità. La nostra forza, in questo momento, è però la gestione familiare. Stiamo curando anche molto il packaging legato all'asporto. Difficile capire come andrà nei prossimi mesi, meglio dunque farsi trovare pronti».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

