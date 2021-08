Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MONDO PRODUTTIVOROVIGO Le imprese artigiane, e non solo, continuano a soffrire a causa della pandemia. L'Ufficio studi della Cgia di Mestre, elaborando i dati Infocamere sulle imprese registrate nel Veneto, indica il Polesine tra i territori più in sofferenza nell'artigianato. Sono 211, infatti, le imprese artigiane in meno in provincia alla fine del secondo trimestre 2021, rispetto al numero registrato (6.148) al 31 marzo 2020. In termini...