Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀROVIGO Oggi e domani, con due pomeriggi di apertura straordinaria dalle 15 alle 19, Pianeta handicap darà la possibilità di visitare il laboratorio di ceramica L'edera, nel quale nascono vasi, piatti, portagioie, oggetti di arredo e molti altri prodotti colorati, originali e utili. Scegliendo una di queste opere come regalo di Natale, si sostiene il progetto che nel laboratorio a Rovigo, in via Corridoni 40 all'interno del...