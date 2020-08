ASSEMBLEA DELL'AVIS

ROVIGO Rovigo rimane la provincia veneta che ha il più alto numero di donazioni di sangue per mille abitanti e i donatori polesani hanno il più alto indice di donazione in Veneto. Lo confermano le cifre della 55esima assemblea dei soci dell'Avis provinciale di Rovigo, svoltasi il 1° agosto al Censer con i presidenti e i delegati delle 52 Avis comunali, che oltre ad approvare all'unanimità le relazioni e i bilanci hanno votato favorevolmente l'istanza per il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica.

IL BILANCIO

Nella sua relazione la presidente dell'Avis provinciale, Barbara Garbellini, insieme alle cifre dell'associazione ha ricordato anche i soci recentemente scomparsi come Aldo Romagnoli, uno dei padri fondatori dell'Avis in Polesine e dell'Avis Veneto, rappresentata nell'assemblea rodigina dal segretario Mauro Favret. A fine 2019 i soci Avis in provincia erano 10.629 (332 collaboratori). I nuovi iscritti nell'anno sono stati 556 e le donazioni 16.737. Insieme così, la generosità dei donatori, il coordinamento dell'Avis provinciale e l'azione in rete hanno permesso a Rovigo di rimanere tra le province con un margine operativo significativamente positivo, garantendo l'autosufficienza nel territorio e supportando altre province venete, in particolare i Dipartimenti di Medicina trasfusionale di Padova e Verona, e inoltre la Sardegna con il regolare invio settimanale di sacche di emocomponenti a Cagliari.

DONATORI IN CALO

Complessivamente, però, è stato rilevato un calo delle donazioni: è comunque minore rispetto al biennio precedente e in linea con quanto accade a livello regionale e nazionale. Visti tuttavia i primati del Polesine in Veneto per il più alto numero di donazioni per mille abitanti e per il più alto indice di donazione, il calo non è attribuibile a mancanza di attività promozionale o a difficoltà dell'Ufficio di chiamata, che si relaziona costantemente con il Centro trasfusionale per soddisfare le richieste e coordinare al meglio le scorte, garantendo l'autosufficienza al Polesine e il supporto intraregionale ed extraregionale. L'attività promozionale sul territorio e la collaborazione con le Avis comunali ed equiparate, la formazione, la sensibilizzazione nelle scuole grazie anche al Gruppo Giovani e al nuovo strumento Quando le storie diventano doni, il libro di racconti e filastrocche con i testi di Sandra Trambaioli e le illustrazioni di Sofia Boccato dedicato alle scuole materne e ai primi anni delle elementari, realizzato grazie alla coprogettazione sociale area giovani promossa dal Csv Rovigo, sono alcuni degli ingredienti che dimostrano come, ha spiegato la presidente Garbellini, insieme si possa crescere meglio, esprimendo un volontariato unito, preparato e propositivo.

Garbellini ha rilevato anche che con il Coronavirus si è dovuto affrontare faccia a faccia l'emergenza per il bene dell'ammalato e la tutela dei donatori, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Medicina trasfusionale e grazie al lavoro del personale dell'Ufficio di chiamata. L'assemblea, così, ha dedicato un applauso ai donatori interpellati in questo periodo, perché tutti hanno risposto positivamente alla chiamata. Lorenzo Malin del Gruppo Giovani ha annunciato nuove iniziatIve di sensibilizzazione anche sulle spiagge.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA