L'APPELLO

ROVIGO Il precipitare della situazione, con lo scattare della zona rossa e il blocco dei vaccini AstraZeneca, ha trasformato quella che da programma doveva essere una seduta della conferenza dei sindaci di incontro e presentazione del nuovo direttore generale dell'Ulss Polesana, Patrizia Simionato, in un confronto su una molteplicità di aspetti operativi, con richieste di chiarimenti e spiegazioni. Anche se, sul fronte vaccinale, nessuno è in grado di prevedere cosa possa accadere.

CONFERENZA VIRTUALE

«Non abbiamo spento i motori, la macchina era pronta all'accelerata definitiva, ora aspettiamo solo il segnale per ripartire», sottolinea Luca Prando, sindaco di Lusia e da un mese presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulss. Proprio i sindaci, che avevano contribuito fattivamente a rendere ancora più efficiente l'organizzazione, si trovano ora in prima fila a rispondere ai propri cittadini, che sono spaesati e in balia dei propri timori, chi sulla sicurezza della vaccinazione e chi sull'incertezza di riuscire ad ottenerla visto il caos che si è prodotto proprio quando, invece, almeno per quanto riguarda il Polesine, l'obiettivo di arrivare alla totale copertura sembrava avvicinarsi. «Il momento è difficile ammette Prando - e ho invitato anche i miei colleghi a tentare, ognuno per le proprie possibilità, di informare il più possibile i cittadini, di spiegare chiaramente la situazione, di rispondere a tutte le domande che vengono poste e di mantenere unità e fiducia». Ma, per ora, il quadro resta poco rassicurante: «Purtroppo rimarca Prando - non ci sarà l'importante scatto in avanti che era stato ipotizzato già per fine mese, passando dalle circa 10mila vaccinazioni settimanali a oltre 20mila, anche grazie al fattivo supporto di tutti i sindaci polesani, con il coinvolgimento delle associazioni e della protezione civile, dalla gestione degli accompagnamenti all'invio porta a porta degli inviti. La direzione generale ci ha ribadito che dobbiamo attendere indicazioni nazionali e regionali per capire quale sarà il futuro e come reimpostare tutta la campagna. Per ora non possiamo che rallentare le vaccinazioni, che tornano fra le 200 e le 300 al giorno andando avanti solo per gli anziani e per quanti devono ricevere i vaccini di Pfizer e Moderna. Ma dobbiamo stare pronti, la speranza è che si possa presto ripartire a pieno ritmo».

COMUNE-SIMBOLO

Antonio Laruccia, sindaco di Trecenta, luogo simbolo del Covid in Polesine, sottolinea come «l'incontro è stato inevitabilmente monopolizzato dal tema della vaccinazione. Il fatto è che si sta navigando a vista. Ma bisogna essere fiduciosi. Quando il Signore ci farà la grazia di far finire questa pandemia la mia richiesta al nuovo direttore generale è che il San Luca, che ora sta rivestendo un ruolo così importante come Covid Hospital, possa tornare a rivestire il proprio come presidio ospedaliero in un futuro che mi auguro possa essere il prima possibile. Per quanto riguarda le vaccinazioni, anche al centro attivato al San Luca sono andate avanti solo le vaccinazioni della mattina, per gli anziani, mentre si sono fermate quelle pomeridiane per gli insegnanti».

Il sindaco di Polesella Leonardo Raito, invece, condivide sui social una riflessione sul tema AstraZeneca: «Richiedo con forza che le autorità centrali politiche e sanitarie chiariscano in fretta la situazione relativa ai vaccini AstraZeneca, su omesse vigilanze o su gravissimi errori di comunicazione che stanno rallentando e compromettendo la campagna vaccinale. O AstraZeneca è un buon vaccino, e bloccarlo è stata una follia, o è un vaccino pericoloso e tanta gente che in piena fiducia si è sottoposto alla campagna di vaccinazione è stata esposta a rischi. Quanto successo è francamente allucinante. I cittadini che stanno facendo la loro parte in una fase difficilissima, forse la più difficile di questi ultimi settant'anni, meritano rispetto».

