L'APPELLO

ROVIGO Gli animali hanno bisogno di aiuto, il cibo scarseggia. L'emergenza Coronavirus in Polesine colpisce anche gatti e cani. A lanciare l'appello è l'associazione Oipa Rovigo: «Abbiamo bisogno urgente di voi - scrivono le volontarie per sensibilizzare i polesani -. Non servono gesti grandi, bastano tanti piccoli gesti. Abbiamo bisogno di cibo per le colonie. Il centro di raccolta si trova a Rovigo, in viale Alfieri 42 c/o Disabilandia, per chi vuole spedire il materiale. È possibile chiamare il numero di cellulare 392 4035353 per chi vuol recapitare a mano».

CALO DI DONAZIONI

La responsabile provinciale Valentina Pasotto ha riscontrato un drastico calo delle donazioni nell'ultimo periodo: «Le persone sono in difficoltà a muoversi ed escono il minimo indispensabile. Chi fa la spesa a Rovigo e vuole lasciare delle scatolette nel nostro rifugio, può recarsi in viale Alfieri e lasciare il cibo oltre il cancello. Ci occupiamo dei gattini disabili, paralizzati, ciechi o malati terminali, animali che nessuno vuole. Poi seguiamo le varie colonie feline sparse nel territorio, ma è difficile mantenere tutti i gatti, ne abbiamo quasi 200 da seguire».

Pasotto ricorda anche che: «Le persone interessate alle donazioni possono aiutarci facendo ordini online. Nonostante qualche giorno di ritardo, la merce arriva».

STERILIZZAZIONI A PICCO

Intanto i problemi si sommano: «Oltre alla mancanza di cibo, siamo in seria difficoltà nella sterilizzazione delle gatte di tutto il Polesine. L'Ulss 5, per ovvi motivi, ha bloccato tutto. È un periodo difficile e non so come faremo. Il picco delle nascite di gattini è previsto tra un mese».

Le volontarie gestiscono la casa-famiglia che accoglie gatti che hanno alle spalle storie di maltrattamenti e di abbandoni. È un luogo dove gli animali diversamente abili possono trovare una nuova dimensione. Si chiama Disabilandia il progetto avviato da alcuni anni, con successo, dai volontari dell'Oipa Rovigo. In viale Alfieri, attualmente, ci sono tre cani e quaranta gatti particolarmente sfortunati che, a causa di violenze subite o per via d'incidenti stradali, sono rimasti feriti o lesionati.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA