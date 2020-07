L'APPELLO

ROVIGO Dal mese scorso i familiari degli anziani ricoverati nelle strutture residenziali hanno potuto finalmente rivedere i propri cari. Ma non tutti. Le linee guida regionali hanno riaperto le porte delle case di riposo ai familiari, prevedendo che le visite siano consentite, nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza, solo su prenotazione e per un massimo di due persone in presenza e per un tempo definito. Ma, soprattutto, non in camera, bensì in spazi dedicati agli incontri. In molti casi anche nei giardini delle strutture.

IL CASO DEGLI ALLETTATI

Il problema si pone per quegli anziani costretti a rimanere a letto e che non possono nemmeno essere spostati con una carrozzina. In qualche caso, infatti, questo è arrivato a precludere, proprio alle persone più debilitate, di poter ricevere il conforto di un abbraccio, anche solo virtuale, da parte dei propri familiari. Questo è il caso che sottolineano tre fratelli di un'anziana ospite dell'Iras, che lanciano una sorta di accorato appello perché si trovi un modo, anche solo spostando il letto in una stanza diversa dalla camera dove si trova allettata la mamma, per poterla rivedere dopo tanti mesi, con la paura inconfessata che aspettare altro tempo possa impedire loro di salutarla.

LINEE-GUIDA

«Nonostante le seconde linee guida, autorizzate il primo luglio, lo dessero possibile spiegano i fratelli Anna, Alfredo ed Alberto noi, figli della signora F.M., ospite della Casa Soggiorno Iras in via Giro a Rovigo, non abbiamo l'autorizzazione a visitarla in quanto allettata, particolare che è sfuggito certamente a chi solo qualche giorno prima ci aveva confermato data e ora della disponibilità. Sinceramente non riusciamo a comprendere come l'allettamento possa essere determinante ai fini di rendere o meno visita ad una persona che attende di vedere i propri cari da oltre quattro mesi, a meno che il problema sia di ordine logistico e che pertanto la risoluzione dello stesso debba essere immediata e a carico dell'ente. Non vogliamo nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi eccezionalità per salutarla l'ultima volta ed è per questo che chiediamo a chi ne è responsabile di permetterci di visitare nostra mamma».

RISCHIO FOCOLAI

Le rigide misure di sicurezza per le case di riposo, al centro di tavoli specifici anche a livello polesano, sono state fondamentali per evitare il diffondersi di focolai in strutture dove si trovavano concentrate persone potenzialmente più esposte e fragili. Con gli effetti che il Polesine è riuscito a contenere il diffondersi del virus nelle strutture residenziali, con 16 positività totali fra gli operatori positivi per quanto riguarda l'area anziani, 18 dell'area disabili, 10 riscontri fra gli ospiti delle strutture per anziani e 94 fra gli ospiti disabili.

«Le misure concordate ed inizialmente adottate sono state necessariamente fortemente limitative ed hanno dato i frutti sperati con una forte regressione dei contagi e conseguentemente dei decessi», riconoscono i tre fratelli. Ma ora non si capacitano del perché tutti possano tornare a visitare i propri cari nelle strutture mentre loro no.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA