ARTIGIANATO

ROVIGO «Regaliamo prodotti degli artigiani locali, per migliaia di attività polesane il Natale è l'appuntamento clou dell'anno e vale 90 milioni di euro». L'appello per quello che è senza dubbio un Natale diverso e difficile viene lanciato da Confartigianato Polesine tramite il presidente Marco Campion. «Da quando la pandemia è scoppiata nel nostro Paese, alle categorie produttive è stato chiesto un grande sforzo di responsabilità afferma Campion - Ora dobbiamo essere uniti per le nostre comunità: comprate prodotti dell'artigianato locale e se non è possibile farlo di persona i canali a distanza non mancano. Più del 60 per cento delle nostre aziende utilizza sistemi di vendita e distribuzione online».

ECONOMIA LOCALE

Si tratta di far sì che l'artigianato polesano possa cogliere appieno l'opportunità data dalle festività. Secondo un'elaborazione dell'Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat, le famiglie polesane nel dicembre del 2019 hanno speso 94 milioni di euro in prodotti e servizi tipici dell'artigianato. Alimentazione, abbigliamento e accessori da soli costituiscono oltre il 75 per cento di questa spesa, ovvero più di 70 milioni, seguiti dalle spese per l'acquisto di mobili e arredo, articoli per la casa, giocattoli e libri e beni e servizi per la cura della persona. Dai potenziali acquisti per le festività sono interessate oltre 1.500 imprese artigiane della provincia, pari al 29 per cento delle realtà dell'artigianato polesano, che offrono lavoro a quasi 5.300 dipendenti. «I nostri artigiani ci sono, con pasticceria, bevande e tutto l'alimentare in genere, libri, cravatte, vestiti e prodotti sartoriali, prodotti per la casa e l'ufficio, complementi d'arredo e artigianato locale conclude Campion - Dobbiamo tutti fare uno sforzo e sostenere il lavoro dei nostri produttori, patrimonio di cultura e del saper fare».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA