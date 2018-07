L'Anonima Football Club torna a esibirsi dopo 7 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LENDINARAUna serata di musica col ritorno sulle scene degli Anonima Football Club prenderà vita domani sera nel giardino del centro Wakehub, che per l'occasione tornerà ad essere per qualche ora il vecchio centro giovanile GioLend in cui alcuni anni fa trovavano spazio le esibizioni delle band giovanili locali. L'appuntamento Wakehub night+Anonima Football Orchestra si terrà domani dalle 19 alle 23 negli spazi esterni di via Caduti del Lavoro 33 con ingresso gratuito, aprendosi con la possibilità di cenare sotto le stelle alla piadineria...