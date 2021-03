LA DECISIONE

CASTELGUGLIELMO Le scuole di Castelguglielmo chiudono i battenti per due settimane per la presenza di quattro casi di Covid-19 e l'impossibilità di tracciare contatti e contagi, il sindaco lancia l'allarme per l'impennata delle positività in paese che sfiora quota 20. Con un'ordinanza emanata ieri il sindaco Maurizio Passerini ha disposto la chiusura delle scuole elementari e medie Vittorino da Feltre da oggi al 24 marzo, recependo l'indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss che ha fatto presente l'impossibilità di garantire la tracciabilità dei contatti e dei contagi. La situazione è emersa dai tamponi eseguiti ieri dall'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) dell'Ulss 5 Polesana su 94 persone nei due plessi che fanno parte dell'Istituto comprensivo di Fiesso Umbertiano. Sono due i bambini positivi al Covid-19 nella scuola elementare e uno nella scuola media (per quest'ultimo una classe era già stata in isolamento ed era rientrata proprio ieri). Risulterebbe inoltre una positività tra il personale del doposcuola, che per l'attività ha ovviamente contatti con bambini appartenenti a diverse classi. Sono in tutto una cinquantina gli alunni in quarantena fino al 18 marzo, giorno in cui si sottoporranno nuovamente al test del tampone antigenico rapido. Di fronte all'impossibilità di circoscrivere con sicurezza i contatti avvenuti e quindi individuare e spezzare la catena di contagio, Passerini ha dovuto prendere una decisione sulle scuole e ha dovuto chiudere da oggi anche il parco giochi per evitare che le famiglie si assembrino lì.

NUOVE VARIANTI

«Questa situazione tra i giovanissimi probabilmente è frutto della diffusione delle nuove varianti tra cui quella inglese, ed è difficile circoscrivere e mappare i possibili contagi per via del periodo finestra spiega il primo cittadino . Quindi, d'accordo con l'Ulss 5 e la dirigenza scolastica, ho preso una decisione a malincuore, dopo una notte insonne. Non avrei mai voluto doverlo fare, so che chiedo un grande sacrificio alle famiglie, ma rischiamo di trovarci con una situazione fuori controllo. Cinque giorni fa non avevamo neppure un caso a Castelguglielmo, oggi ne abbiamo 14 accertati e 9 contatti stretti in sorveglianza. Dalle anticipazioni fornite dall'Ulss, domani (oggi, ndr) probabilmente i positivi saliranno a 19 e avremo altrettanti contatti in sorveglianza».

I numeri e la loro progressione spaventano in un comune che conta 1.500 abitanti, sottolinea Passerini. «Penso ai bambini e devo pensare anche ai loro nonni prosegue Lo faccio con lo spirito dell'amministratore comunale, ma ricordando che sono un medico. So che stiamo pagando un prezzo altissimo e ben conosco anche i problemi economici vissuti da molti, questa è una guerra senza bombe e non possiamo permetterci comportamenti irresponsabili quando nel giro di quattro o cinque mesi potremmo risolvere la situazione grazie ai vaccini».

Ieri pomeriggio il sindaco ha fatto il punto sull'emergenza col gruppo di Protezione civile intercomunale Canalbianco, che con i suoi 60 volontari sta dando supporto ai centri di vaccinazione. Anche il sindaco Passerini, che per 42 anni è stato il medico condotto e poi medico di base di Castelguglielmo, a 72 anni è deciso a dare il suo apporto alla campagna vaccinale che sarà determinante per sconfiggere il virus. «Il 6 aprile riceverò la seconda dose del vaccino, poi mi metterò a disposizione per andare a vaccinare le persone conclude . Ho la mia età ma è questo che deve fare un medico».

Ilaria Bellucco

