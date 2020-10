L'ANNO NERO DEI CINEMA

ROVIGO Venti spettatori su oltre 400 posti a sedere. E' la drammatica fotografia di un weekend autunnale in uno dei cinema della provincia di Rovigo. Basta questo dato a fare capire la crisi che stanno vivendo gli imprenditori del settore cinematografico messi in ginocchio dal Covid-19. «Se continua così il virus ci costringerà a chiudere spiega Alessandro Pulga, responsabile del cinema Eden di Porto Viro - Le regole anti-contagio sono infatti poco chiare, spesso in contraddizione tra Regione e Governo. Gli spettatori non capiscono se devono prenotare per venire al cinema o indossare o meno la mascherina una volta seduti. Dal punto di vista normativo regna da mesi il caos. A questo si aggiunge la mancanza di film: le grandi produzioni stanno aspettando il vaccino prima di uscire. Senza contare poi che anche cartoni molto attesi hanno annunciato l'uscita sulla tv digitale».

SITUAZIONE GRAVE

Dal lungo lockdown primaverile, i cinema del Polesine sono usciti con le ossa rotte: una situazione che, con la secondo ondata di pandemia, non sembra avere prospettive di ripresa. «Stiamo ancora aspettando i 20mila euro che il Governo ci aveva promesso a marzo e previsti in una legge ad agosto spiega Pulga - Soldi che, anche se pochi, ci servono per pagare gli affitti delle strutture e le tante spese fisse. Chi non è infatti proprietario delle sale, negli ultimi mesi si è trovato a dovere pagare anche 2.500 euro di canone mensile con gli schermi spenti a causa dell'emergenza. Una situazione che, visto come sta andando alla vigilia della stagione invernale, è destinata ad aggravarsi».

MANCANO I GIOVANI

«I giovani sono quelli che escono di più, ma non frequentano i cinema perché mancano i film americani spiega Giorgio Orlandin responsabile del Politeama di Badia Polesine - Dalla riapertura abbiamo un calo di oltre il 70%. Il settore è bloccato dalla pandemia e le prospettive per i prossimi mesi non sono buone. Riusciamo a tenere aperto grazie alla conduzione familiare spiega Orlandin -, ma in questo momento sono maggiori le spese delle entrate».

IL MULTISALA

Non va meglio nemmeno per i colossi del settore come Notorious Cinemas, da un anno approdato a Rovigo con la sistemazione dell'ex Cinergia di Borsea, completamente rimesso a nuovo dopo l'incendio che lo aveva devastato nel 2017. Da ieri il cinema è stato, tra l'altro, costretto alla chiusura «per un problema tecnico», fa sapere la direzione, ma già da oggi o domani dovrebbe riaprire nuovamente le porte. «La situazione è drammatica le parole dell'amministratore delegato di Notorious Andrea Stratta - Abbiamo riaperto le 8 sale, per 1.260 posti a sedere, nel rispetto di tutte le normative igieniche e di sicurezza anti-Covid: gli spettatori sono tornati al cinema ma a mancare ora sono i film. Tutte le importante uscite sono state rinviate a marzo, nella speranza dell'arrivo del vaccino. Stiamo contando ovunque un calo di presenze dell'80%, come sta succedendo in tutti i cinema del mondo». Fino a Natale verranno proiettati i film italiani, ma non basteranno per riempire le sale come prima della pandemia.

«Teniamo duro fino alla tanto attesa ripresa di marzo: in caso di necessità una parte del personale andrà eventualmente in cassa integrazione per brevi periodi spiega il numero uno di Notorious Le nostre sale restano aperte nel rispetto di tutte le regole anti-contagio. L'intero settore potrà probabilmente ripartire tornando ai ritmi precedenti con l'arrivo del vaccino».

LE REGOLE

Per il momento, le regole per frequentare i cinema sono: igienizzazione delle mani, mascherina e distanza di sicurezza tra gli spettatori. Una volta svuotata la sala, ogni poltrona viene sanificata dal personale del cinema, così come bagni e porte. I proprietari delle sale cinematografiche sono però in attesa col fiato sospeso del nuovo Dpcm del Governo Conte, previsto per il 15 ottobre e temono ulteriori restringimenti delle regole anti-Covid anche sul fronte dei cinema, oltre che per bar e ristoranti.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA