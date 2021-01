LEZIONI A DISTANZA

ROVIGO Dieci ore di lezioni online al giorno per recuperare il ritardo nell'avvio dei corsi, trascorrendo connessi per la didattica a distanza anche parte del fine settimana. È questa l'assurda situazione vissuta dalle cinquanta matricole del corso di laurea in Educazione professionale dell'Università di Padova, che si tiene nella sede distaccata di Rovigo, denunciata dai rappresentanti del movimento universitario Studenti per le libertà.

MOVIMENTO STUDENTESCO

Gli studenti del primo anno si sono infatti rivolti ai rappresentanti del movimento per segnalare alcuni problemi che si aggiungono alla già difficile situazione causata dalla pandemia in quest'anno accademico. Tutto ha origine dal fatto che l'inizio delle lezioni è stato posticipato a novembre per attendere i ripescaggi in graduatoria, mentre in tutte le altre facoltà le attività sono state avviate a ottobre. Da questo primo elemento lamentato dalle matricole derivano direttamente gli altri disagi segnalati, che riguarda il monte ore settimanale di attività e quindi il tempo trascorso dagli studenti connessi per seguire le lezioni online.

DIDATTICA ONLINE

Stando a quanto riferito dai rappresentanti del movimento studentesco, si parla di lezioni tenute tramite didattica a distanza che inizialmente duravano per circa otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, e a volte si svolgevano anche il sabato mattina. Come se non bastasse, secondo le segnalazioni in quest'ultimo periodo le ore di lezione sono addirittura aumentate, vista la necessità di concludere il monte ore obbligatorio dei vari corsi, obbligando gli studenti a svolgere dieci ore di lezione al giorno, ovviamente in modalità didattica a distanza e con l'ipotesi di dover seguire alcune lezioni anche la domenica.

LA PROTESTA

Una scelta criticata dal rappresentante di Studenti per le libertà Giacomo Mazzon. «Riteniamo ampiamente lacunosa l'organizzazione dell'università, che pur partendo da un intento positivo, ovvero tutelare i ripescati che avrebbero iniziato le lezioni in ritardo, ha finito per sovraccaricare e danneggiare tutti gli studenti regolarmente ammessi tramite test d'ingresso spiega - Inoltre riteniamo inaccettabile che si voglia sfruttare la didattica a distanza per svolgere un numero di ore di lezione che occupa tutta la giornata degli studenti, impedendo loro di studiare per l'imminente sessione d'esame e, visto l'obbligo di frequenza, costringendoli a trascorrere davanti al computer un tempo assolutamente eccessivo. Infine non ci sembra corretto scaricare la mancanza di organizzazione dell'università sugli studenti, privandoli delle ore di studio o di riposo della domenica, giorno festivo nel quale in tempi normali, senza la Dad, nessuno si sarebbe immaginato di fare lezione».

SIGLE STUDENTESCHE

Sotto il profilo politico, inoltre, il movimento studentesco di Forza Italia esprime una nota critica nei confronti dell'Udu, confederazione di associazioni studentesche dell'area di centrosinistra. «Ci preoccupa anche l'immobilismo dei rappresentanti del corso di laurea dell'Udu, che non hanno fatto nulla per segnalare e migliorare la condizione degli studenti», conclude infatti Mazzon.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

