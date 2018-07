L'ANNIVERSARIO ROVIGO Padre Beppino Puttinato, missionario comboniano rodigino,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOROVIGO Padre Beppino Puttinato, missionario comboniano rodigino, il mese scorso ha cominciato il suo sessantesimo anno di sacerdozio e il sessantesimo di missione in Sudan. Lo ha annunciato via mail agli amici e a tutti coloro che gli vogliono bene, anticipando anche che dal 3 al 23 settembre prossimo sarà in Italia: tornerà a Rovigo per rincontrare chi vorrà salutarlo e abbracciarlo.L'IMPEGNOPadre Beppino Puttinato ha svolto la su preparazione in Italia. Ha frequentato la scuola elementare ad Aserile, a Magnolina e a...