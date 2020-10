L'ANALISI

ROVIGO L'effetto Covid sul settore del turismo è evidente anche solo scorrendo i prezzi degli alberghi, ma proprio su questo fronte, c'è da registrare un paradosso polesano. I picchi più alti di deflazione, infatti, si registrano nelle città d'arte, soprattutto per il crollo dei viaggi internazionali, ma anche i viaggi di lavoro sono in picchiata per la stretta su convegni, congressi, grandi eventi fieristici e convention aziendali.

In media a livello nazionale, secondo l'Unione nazionale consumatori sui dati Istat dell'inflazione di settembre, i prezzi degli alberghi scendono su base annua del 6,3%, il triplo rispetto ad agosto quando erano diminuiti del 2,1%. Ma c'è chi va in controtendenza. Ed è proprio il caso di Rovigo, che non era inserita nei circuiti di grande visitazione internazionale, né in quelli della grande convegnistica e che si trova fra i pochi capoluoghi italiani a registrare un rialzo settembrino dei prezzi delle camere pari al 8,5%, terzo posto dopo Cosenza, più 12,2%, e Pescara, più 9,3%. Per la legge del mercato, i prezzi crescono al crescere della domanda. Questo fa ben sperare su una miniripresa del settore turistico polesano, che già in estate ha visto il comparto balneare tenere botta.

Certo che le incognite sono ancora troppe per poter anche solo far trapelare un bagliore di ottimismo, anche perché il quadro non è affatto confortante. Il dato, però, di per sé non è negativo e già questo, al momento, è importante. Il primato del crollo del prezzi, come in agosto, spetta a Trapani con meno 20,3%, seguita da Milano che registra un crollo dei prezzi degli alloggi del 20,2% rispetto a settembre 2019, mentre in agosto erano saliti del 2,1% su base annua. Terza Firenze, che in agosto era solo in dodicesima posizione con meno 7,5%, ma che ora sale sul podio con una riduzione delle tariffe dei servizi di alloggio del 19,6%, più di due volte e mezza rispetto al dato di un mese fa. Seguono, quarta e quinta, due venete: Venezia con meno 17,7% e Verona con meno 14,5%. A seguire Bologna, meno 13,8%, e Roma, meno 13,1%.

