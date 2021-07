Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OCCHIOBELLONel corso dell'ultimo consiglio comunale, nella votazione per gli equilibri di bilancio, l'amministrazione ha deciso di mettere da parte 35mila euro in favore della manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Di questi, 16mila provengono dall'avanzo vincolato a spese di investimento del 2020 e gli altri 19mila sono impegnati in seguito alla relazione dei tecnici dell'Ufficio case popolari che negli ultimi mesi ha...