L'amico che era con lui: «Spero che tutto finisca presto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(G.Fra.) «Ho sperato che il corpo fosse quello di Luigino e che questa storia finisca presto». Roberto Zagato, 70 anni, che domenica scorsa si trovava in barca con l'amico Luigino Drago al largo di Chioggia, nelle zona delle Tègnue, spera si ponga la parole fine a questa tragica vicenda «che si possa dare quanto prima degna sepoltura a Luigino e che i suoi familiari possano piangerlo». Non lo dice Zagato ma spera che, con il ritrovamento del corpo dell'amico e compagno di tante escursioni in barca, si spengano i riflettori su di lui,...