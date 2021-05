Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRA IDEAROVIGO Il tentativo arrembante di riportare sul tavolo l'ipotesi universalmente gradita dell'ex caserma Silvestri come sede unica per il nuovo Tribunale, sembra essersi infranto con la barricata eretta dal Demanio a difesa del progetto, per la verità ancora a livello di idea e poco più, di portarvi Agenzia delle Entrate, Archivio di Stato comprensivo anche di quello di Venezia e Mestre, e Archivio notarile, per il quale il...