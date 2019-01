CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTERNATIVAROVIGO Nuova viabilità e disagi: secondo Mattia Milan, consigliere comunale della Civica Menon, esiste una soluzione alternativa per risolvere i problemi del traffico a ridosso della stazione dei treni.I PROBLEMI«Con questo nuovo assetto la viabilità è stata resa molto difficile, sia per le attività, sia per l'accesso e l'uscita dalla zona della stazione spiega il giovane consigliere comunale La vetreria in via Petrarca, ad esempio, si trova a dover fare i conti con l'impossibilità di fare manovra con i propri mezzi per...