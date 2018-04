L'alternanza scuola-lavoro attira l'interesse anche delle imprese agricole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO Dall'attivazione dei percorsi, fino all'iscrizione al Registro per l'alternanza scuola-lavoro. Ecco alcune delle diverse informazioni e attività supportate attraverso lo Sportello per l'alternanza, attivato negli ultimi mesi negli uffici della Coldiretti grazie alla Camera di commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare. Obiettivo è stato rispondere alle tante domande delle imprese e sensibilizzarle nei confronti di una realtà sempre più importante in ambito formativo e professionale.«Ritengo l'alternanza scuola-lavoro...