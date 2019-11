CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEROVIGO Una voragine ha inghiottito una parte di piazza Vittorio Emanuele II. Chi, all'ora di cena, ieri si trovava in piazza per l'aperitivo del sabato sera si è trovato davanti una scena surreale: ha visto letteralmente implodere diversi metri quadrati di porfido, compresi un tombino, sei biciclette e la rastrelliera su cui erano parcheggiate. E, solo per un destino fortuito e benevolo, nessuna persona si è fatta male.DAVANTI ALLA GRAN GUARDIADi fatto, dall'angolo del portico di fronte alla Gran Guardia, fino alla seconda colonna...