L'ALLARME

ROVIGO Tre lutti correlati al Covid-19 scuotono Lendinara, che piange due persone scomparse nella Casa Albergo per anziani e la morte di Giuseppe Salandin. Il virus si sta estendendo nella cittadina altopolesana, dove interi nuclei familiari stanno facendo i conti con positività e isolamento, e colpisce duramente soprattutto nella Casa Albergo, che nel giro di tre settimane dal primo contagio accertato si trova a contare 72 casi di positività al Covid-19 tra gli ospiti e 23 tra gli operatori.

DUE DECESSI

Purtroppo due degli ospiti risultati positivi al coronavirus sono deceduti nella giornata di giovedì 3 dicembre, come ha comunicato il direttore Vittorio Boschetti. «Il primo dei due aveva 85 anni ed era in fase terminale prima del riscontro del contagio, infatti era stato attivato il percorso di fine vita e aveva già ricevuto una visita dei familiari per l'ultimo saluto spiega Boschetti Solo successivamente, negli ultimi giorni di vita, nell'ambito di uno screening è stata rilevata la positività al Covid-19». La persona dunque è morta col virus, ma presumibilmente non a causa di esso, che non avrebbe inciso sull'andamento della situazione. «L'altra persona aveva invece 89 anni e una situazione di salute compromessa su diversi fronti, ma ancora in equilibrio dice il direttore In questo caso il virus, purtroppo, ha inciso negativamente sulle sue condizioni. Il nostro pensiero va al ricordo delle due persone scomparse e al dolore dei loro familiari, cui esprimiamo le nostre condoglianze più sentite».

SCREENING CONTINUI

Boschetti rileva come con l'emergenza sanitaria in corso, nonostante tutto l'impegno dedicato alla prevenzione del contagio, eventi tragici come questi sono, purtroppo, concretamente inevitabili per via dell'insidiosità del virus e della fragilità delle persone ospiti nella struttura, vulnerabili per età e patologie. Gli ultimi test con tampone rapido antigenico effettuati venerdì non hanno rilevato nuove positività, attualmente i 72 casi positivi sono accolti nei soggiorni Mimosa, Iris, Tulipano e Viola, individuati come area di isolamento Covid-19.

GLI OPERATORI

Gli operatori positivi e in isolamento sono 23, e per sopperire alle esigenze di personale la struttura sta cercando infermieri e operatori socio-sanitari.

L'ALTRO DECESSO

La situazione nella Casa Albergo non è l'unica ad affliggere la comunità, che in queste ore piange la scomparsa di Giuseppe Beppe Salandin. Il pensionato 83enne, ex impiegato all'ispettorato agrario, era molto noto in città come persona buona e disponibile e per il suo operato come volontario in ambito parrocchiale, specialmente nella parrocchia di San Biagio. Era ricoverato da un paio di settimane nell'ospedale di Trecenta, Covid hospital per la provincia, e le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Maricla, la figlia Elena, i fratelli, le sorelle e tutti i familiari, cui molti stanno esprimendo il loro cordoglio. L'ultimo saluto a Salandin sarà dato nei funerali che saranno celebrati mercoledì alle 15 nella chiesa di San Biagio.

IL SINDACO

«Il Covid-19 in questi giorni ci sta colpendo in maniera pesante come comunità. Esprimo il cordoglio dell'Amministrazione comunale ai familiari delle due persone venute a mancare nella Casa Albergo e alla famiglia Salandin», dice il sindaco di Lendinara Luigi Viaro, sottolineando anche la vicinanza alle famiglie lendinaresi che in questi giorni stanno lottando contro il virus. In merito alla situazione della Casa Albergo, che dà grande preoccupazione, Viaro evidenzia il supporto dato dall'Ulss 5 e tutti i tentativi per arginare il contagio. «Possiamo solo stare vicini alla struttura e collaborare, dando supporto per quanto possibile dice Abbiamo stanziato un contributo straordinario di 50mila euro per aiutare la Casa a sostenere i maggiori costi avuti per via dell'emergenza, aggravati dai mancati inroiti conseguenti dal blocco dei nuovi ingressi». In questi giorni di ansia e di speranza per la comunità lendinarese, che auspica un decorso favorevole per gli anziani contagiati nella struttura, è attiva una raccolta fondi mirata ad attrezzare nuove stanze a uso astanteria per poter affrontare con dotazioni sempre migliori la pesante emergenza.

Ilaria Bellucco

