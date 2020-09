L'ALLARME

ROVIGO La piena dell'Adige, il cui colmo, salvo imprevisti, dovrebbe raggiungere oggi il mare, appare simile a quella dell'ottobre 2018. Ma in occasione della piena di due anni fa, il Polesine ha comunque vissuto un'emergenza inaspettata trovandosi, con una sorta di paradosso, a dover fronteggiare l'interruzione del servizio idrico, rimanendo a secco per i problemi alla centrale di potabilizzazione di Boara Polesine di Acquevenete, che pesca proprio nell'Adige. Una centrale che in questi due anni è stata interessata da importanti lavori di potenziamento.

Dal punto di vista dell'allerta idrogeologica e idraulica, anche il Polesine rientra nella criticità arancione, valida fino alle 14 di oggi, «riferita - si spiega nel bollettino della Protezione civile regionale - al fiume Adige, interessato da un evento di piena con livelli idrometrici in aumento lungo l'asta fluviale a valle di Verona. I livelli attesi potranno superare la seconda soglia di allerta. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento, specie su zone pedemontane e pianura centro-orientali, nonché sulla costa, con fenomeni più intensi o dei rovesci persistenti. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti».

Ieri a Boara Polesine si sono più volte affacciati per i rilievi gli operatori del Genio civile, anche se la situazione appariva ampiamente sotto controllo, nonostante il fiume minacciosamente gonfio, torbido e impetuoso. Come per la piena del 2018, rispetto alla quale quella di queste ore dovrebbe essere inferiore di qualche decina di centimetri nel tratto polesano, le attenzioni maggiori sono per la possibile comparsa di fontanazzi. Alla stazione di rilevamento Arpav di Boara, dal livello idrometrico di meno 3 metri registrato alle prime ore di sabato, ieri alle 17.30 il valore era salito a più 1,44. Quasi quattro metri e cinquanta in due giorni e mezzo. Alle 17.30 di domenica, invece, il livello era meno 1,41: in 24 ore un innalzamento di 2,85 metri.

Francesco Campi

