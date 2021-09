Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEROVIGO (F. Cam.) Truffe che possono avere conseguenze pesanti perché non vengono solo estorti dei soldi, ma viene messa a rischio la sicurezza collettiva e si può incorrere in pesanti sanzioni. Si tratta dei raggiri sulle polizze assicurative online. È la polizia locale di Rovigo a mettere in guardia gli automobilisti, perché «sempre più frequentemente circolano guidatori ignari di essere privi di assicurazione in quanto...