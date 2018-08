L'ALLARME ROVIGO Cinque casi già acclarati, con il 70enne residente a Gaiba,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEROVIGO Cinque casi già acclarati, con il 70enne residente a Gaiba, in via Gobetti, ricoverato dal 15 luglio, in condizioni così preoccupanti da essere spostato in rianimazione. Ma sono ormai decine i campioni di urine inviati dall'ospedale di Rovigo al laboratorio di microbiologia di Padova, centro di riferimento per il responso finale sulla positività o meno di un paziente al virus del Nilo Occidentale. Che ormai si può a pieno titolo definire del Po Orientale.SITUAZIONE ENDEMICAIl West Nile virus, infatti, è ormai endemico in...